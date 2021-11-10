الإمارات تستضيف الدورة الثامنة لـ مؤتمر المكتبات 

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة من "مؤتمر المكتبات"، التى تنظمها "هيئة الشارقة للكتاب" بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولى للكتاب 2021، بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، خلال الفترة من 9 - 11 نوفمبر الجارى، فى إكسبو الشارقة، والتى تقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الامريكية بمشاركة أكثر من 300 أمين مكتبة وخبير دولى من جميع أنحاء العالم.





حضر حفل الافتتاح أحمد بن ركاض العامرى، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والدكتورة كارلا هايدن، رئيسة مكتبة الكونجرس الأمريكية، وميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لدى دبى، وباتى وونج، رئيسة جمعية المكتبات الأمريكية، وجوليوس جيفرسون، الرئيس السابق لجمعية المكتبات الأمريكية، وإيمان بوشليبى، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة، والسيدة تريسى هول، المدير التنفيذى لجمعية المكتبات الأمريكية، ومايكل داولينج، مدير مكتب العلاقات الدولية فى جمعية المكتبات الأمريكية.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، فى كلمته خلال افتتاح الدورة الثامنة من المؤتمر، إن الأهمية الكبيرة للمكتبات تجعلنا ننتظر الكثير من مؤتمر المكتبات، وتجعلنا نفخر أن تكون الشارقة هى المكان الوحيد الذى يعقد فيه هذا المؤتمر خارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر الذى يقام سنويا على أرض الشارقة، بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، يتطلع لتعزيز قدرات المكتبيين على الإدارة والتطوير واستخدام أحدث التقنيات، والنهوض بدور المكتبات وتمكين أثرها وقيمتها فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن جهتها، قالت كارلا هايدن أنها المرة الأولى التى تشارك فى مؤتمر المكتبات خارج الولايات المتحدة، وأن عقد هذا المؤتمر فى هذه الفترة يعكس أهمية اللقاءات والفعاليات التى يقع فيها الكتاب والقراءة على قائمة اهتمامها.