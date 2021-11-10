العاهل الأردنى ووزير الخارجية الإماراتى يبحثان آخر التطورات فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، لوزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذى يزور المملكة، آخر التطورات فى المنطقة ومساعى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه تم التأكيد خلال اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما تم بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون فى المجالات كافة، وخصوصًا الاقتصادية منها.

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