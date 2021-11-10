وقال وزير الوحدة الكورى، فى تصريح أوردته وكالة "يونهاب" الكورية، إن الأمراض والكوارث الطبيعية ظهرت كتهديدات جديدة تتجاوز التهديدات السياسية والعسكرية، فى إشارة إلى جائحة كورونا وأزمة المناخ العالمية، وأصبحت الاستجابة المشتركة والتعاون بشأن الأزمات الصحية فى شبه الجزيرة الكورية مهمة حتمية فى العصر الراهن.
وأضاف : "يجب أن يكون لكوريا الشمالية أسبابها وظروفها الخاصة التى تمنعها من الاستجابة لدعوات التعاون الإنسانى، لكننى أعتقد أنه يجب أن يكون لديها أيضًا احتياجات للتعاون فى قطاعى الصحة العامة والطب".
وأوضح "لى" أنه ينبغى تقديم المساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية بغض النظر عن العقوبات المفروضة على الدولة المنعزلة، مضيفًا أن الدعم الدولى بشأن هذه القضية قد تم التأكيد عليه خلال اجتماعاته مع رؤساء المنظمات الدولية الأسبوع الماضى.
وتابع قائلاً: "آمل أن تستأنف الكوريتان الحوار الصريح والمشاورات لحماية أرواح الكوريين الجنوبيين والشماليين".
وتقوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتنسيق المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية، على الرغم من أن بيونغ يانغ ظلت غير مستجيبة لعرض الحوار الذى قدمته واشنطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية: التعاون الطبى بين الكوريتين أمر حتمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.