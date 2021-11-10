كوريا الجنوبية: التعاون الطبى بين الكوريتين أمر حتمى‏

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الوحدة الكورى الجنوبى "لى إن-يونغ"، اليوم الأربعاء، على أن التعاون الطبى بين الكوريتين لمعالجة الأزمات الصحية الناشئة أمر حتمى، قائلًا إن كوريا الشمالية بحاجة إليه أيضًا على ما يبدو.





وقال وزير الوحدة الكورى، فى تصريح أوردته وكالة "يونهاب" الكورية، إن الأمراض والكوارث الطبيعية ظهرت كتهديدات جديدة تتجاوز التهديدات السياسية والعسكرية، فى إشارة إلى جائحة كورونا وأزمة المناخ العالمية، وأصبحت الاستجابة المشتركة والتعاون بشأن الأزمات الصحية فى شبه الجزيرة الكورية مهمة حتمية فى العصر الراهن.

وأضاف : "يجب أن يكون لكوريا الشمالية أسبابها وظروفها الخاصة التى تمنعها من الاستجابة لدعوات التعاون الإنسانى، لكننى أعتقد أنه يجب أن يكون لديها أيضًا احتياجات للتعاون فى قطاعى الصحة العامة والطب".

وأوضح "لى" أنه ينبغى تقديم المساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية بغض النظر عن العقوبات المفروضة على الدولة المنعزلة، مضيفًا أن الدعم الدولى بشأن هذه القضية قد تم التأكيد عليه خلال اجتماعاته مع رؤساء المنظمات الدولية الأسبوع الماضى.

وتابع قائلاً: "آمل أن تستأنف الكوريتان الحوار الصريح والمشاورات لحماية أرواح الكوريين الجنوبيين والشماليين".

وتقوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتنسيق المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية، على الرغم من أن بيونغ يانغ ظلت غير مستجيبة لعرض الحوار الذى قدمته واشنطن.