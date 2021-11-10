ولى عهد الأردن يشيد بمشروعات تطوير قناة السويس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب استقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها اليوم، للأمير الحسين بن عبد الله الثانى، والوفد رفيع المستوى المرافق له، خلال زيارتهم لهيئة قناة السويس بمقر مركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، للتعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية بقناة السويس وأبرزها مشروعات تطوير المجرى الملاحى، ومحاور العبور المختلفة وسلسلة الأنفاق العملاقة أسفل القناة.

وذكرت هيئة قناة السويس، فى بيان لها، أن الوفد الأردنى ضم الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردنى والسفير أمجد العضايلة السفير الأردنى فى القاهرة ونايف بخيت رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وحسين الصفدى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير العقبة، ومدير مكتب ولى العهد مصطفى خليفة.

وأعرب الفريق أسامة ربيع، خلال اللقاء، عن اعتزازه بهذه الزيارة التى تعد استكمالا لزيارة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس عام 2015، وهو مايعكس خصوصية الروابط التى تجمع البلدين على المستويين الشعبى والرسمى، وقوة العلاقات المشتركة فى ظل تقارب الرؤى واتحاد الأهداف فى القضايا التى تحظى بالاهتمام المشترك، متمنيا النجاح للمساعى المبذولة لتعزيز أواصر التعاون فى كافة المجالات لاسيما فى المجال الاقتصادى.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ خطتها التنموية الطموحة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتطوير المستمر للمجرى الملاحى للقناة بداية من مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مرورا بمشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة الجارى تنفيذه حاليا، وذلك جنبا إلى جنب مع زيادة عدد محاور العبور من خلال تكامل سلسلة الأنفاق العملاقة أسفل القناة مع الكبارى العائمة ومرفق المعديات بما يخدم المشروعات التنموية بمنطقة القناة لتحويلها إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمى ومنطقة واعدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

واستعرض رئيس الهيئة ،خلال اللقاء، محاور استراتيجية التطوير بالهيئة 2023 وما شهدته من خطوات متسارعة على صعيد تطوير المجرى الملاحى للقناة وتحديث الأسطول البحرى للهيئة وذلك بالتوازى مع تفعيل آليات التحول الرقمى فى كافة المعاملات والخدمات المقدمة للعملاء، والعمل على تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة ومواردها.

كما قدم رئيس الهيئة لولى عهد الأردن شرحا تفصيليا يوضح الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى التعامل مع العديد من التحديات منها الطقس السيئ وأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد COVID_19 فى مطلع العام الماضى ثم التحدى الخاص بأزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، مؤكدا أن نجاح جهود الهيئة فى التعامل مع التحديات المختلفة يعد إنجازا جديدا يضاف لسلسلة إنجازات القناة على مدار تاريخها المممتد منذ ما يزيد عن 150 عاما.

وشدد رئيس الهيئة على أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، كانت حدثا استثنائيا برهن للعالم أجمع الأهمية الاستراتيجية التى تحظى بها قناة السويس فى المجتمع الملاحى وصناعة النقل البحرى.

وأضاف أنه أثبت ذلك بما لايدع مجالا للشك قدرة المصريين على إدارة هذا المرفق الحيوى بكفاءة واقتدار ومواجهتهم للتحديات المختلفة بحلول غير مسبوقة حيث تم استحداث استخدام التكريك لأول مرة فى أعمال الإنقاذ البحرى.

ورافق الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بعد ذلك ولى عهد الأردن الأمير حسين بن عبدالله الثانى والوفد لتفقد مركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة ومشاهدة مناورة لمحاكاة عبور السفن للقناة، حيث قام ولى عهد الأردن بالتجول داخل محاكيات مركز المحاكاة والتدريب البحرى ومشاهدته محاكاة للإجراءات المتبعة من قبل المرشدين فى حالة تعرض السفن العابرة للقناة لعامل الطقس السيئ أو الظروف الطارئة.

وفى ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى تقديرًا لحرصه على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأشقاء فى مصر.