ألمانيا.. أكثر من 9 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا البلاد منذ بداية...

أكدت الشرطة الفدرالية الألمانية المسؤولة عن حراسة الحدود، أن أكثر من 9 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى البلاد من بيلاروس عبر بولندا منذ بداية عام 2021.
وأشارت وكالات إنفاذ القانون، إلى أن "9087 لاجئا دخلوا ألمانيا على طول الطريق بين بيلاروس وبولندا، وأنه منذ بداية يناير الماضي، وصل 1246 مهاجرا غير شرعي إلى البلاد جلهم سوريون وعراقيون وأفغان".
وتصاعدت أزمة الهجرة على حدود بيلاروس مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا، حيث هرع المهاجرون منذ بداية العام، بشكل حاد إلى الحدود البولندية ولم يغادروا المنطقة، وحاول بعضهم دخول أراضي بولندا، وكسروا سياج الأسلاك الشائكة.
وتتهم دول الاتحاد الأوروبي مينسك بتعمد تصعيد الأزمة وتدعو إلى فرض عقوبات على بيلاروس.
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