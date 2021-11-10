بوتين: بعض أنواع الأسلحة الروسية الحديثة تتجاوز نظائرها الأجنبية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بعض أنواع الأسلحة الحديثة التي تم تطويرها في روسيا تتجاوز من حيث مواصفاتها نظائرها الأجنبية.

وصرح بوتين اليوم الأربعاء، أثناء ترؤسه جلسة لهيئة الصناعة العسكرية: "تتسلم قواتنا أحدث أنواع الأسلحة التي وفقا لمواصفاتها لا تتخلف عن نظائرها الأجنبية بل وتتجاوزها في عدد من المعايير".

وأوضح الرئيس أن قائمة هذه الأسلحة الروسية منقطعة النظير تشمل خاصة مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" والغواصة النووية من الجيل الرابع "الأمير فلاديمير" ومنظومة الدفاع الجوي "إس-500".

وشدد بوتين على أهمية مراعاة النزعة العالمية الرئيسية في تطور الآليات القتالية خلال وضع برنامج جديدة لتسليح الجيش الروسي، لافتا إلى أن هذه النزعة تشمل بالدرجة الأولى إدماج تكنولوجيات رقمية وبيولوجية ومعرفية، والتركيز على تطوير أسلحة فرط صوتية وأحدث منظومات مختصة بالاستطلاع والاتصالات والتحكم.

وأكد الرئيس أن نزعة أخرى تتمثل بزيادة فعالية الصناعات العسكرية بفضل استخدام العقل الاصطناعي، ناهيك عن الاستخدام واسع النطاق لتكنولوجيات الروبوتات.

وتابع: "هذه هي الاتجاهات التي سيكون لديها تأثير حاسم على الصورة والقدرات القتالية المستقبلية لقواتنا المسلحة".