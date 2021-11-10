رابط نتائج مفاضلة الموازي الفرع علمي 2021 “ظهرت الأن” على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية

نتائج مفاضلة الموازي الفرع علمي 2021، الآلاف من الطلاب في سوريا الآن في انتظار اعلان وزارة التربية السعورية عن ظهور نتائج مفاضلة الموازي الفرع علمي 2021، وذلك بعد ان اشارت العديد من المصادر والجهات على انة تفصلنا ساعات قليلة جداً عن قيام وزير التربية والتعليم بإعتماد النتائج ومن ثم قيام الوزارة مباشرةً بطرحها على موقع الوزارة على الفور، حيث تُعد هذة النتائج في الوقت الحالي من اهم الامور التي يهتم بمعرفتها الكثير من الطلاب في سوريا، وضمن خدماتنا التي مقدمها لكم دوماً خلال موقعنا ثقفني الاخباري، فسنقوم في هذا المقال برصد اهم التفاصيل لكم التي تم تداولها مؤخرا على موقاع التواصل الاجتماعي.

نتائج مفاضلة الموازي الفرع علمي 2021

اعلنت وزارة التربية السورية في الآونة الاخيرة ان اعمال الكنترول على وشك الانتهاء، وخلال هذا الاسبوع الجاري سيتم الاعلان رسمياً عن ظهور نتائج مفاضلة الموازي الفرع علمي 2021 بشكل الكتروني، وبالفعل خلال الساعات القليلة الماضية تم الاعلان عن الانتهاء من اعمال الكنترول وان النتائج جاهزة للإعتماد من قِبل وزير التربية والتعليم، ولكم حتى الان لم يتم عقد المؤتمر الخاص بإعتماد النتائج، ولكن خلال الساعات القليلة جداً القادمة سيقوم السيد وزير التربية والتعليم بإعتمادها، ليتم نشرها على الموقع الخاص بالوزارة.

استخراج نتائج مفاضلة الموازي الفرع علمي 2021

اصبح الآن موقع وزارة التربية والتعليم السورية متاح الآن لإستقبال اللاب واولياء الامور، وذلك للإستعلام برقم الاكتتاب عن نتائج مفاضلة الموازي الفرع علمي 2021 التي من المقرر ان تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، وقد قامت الوزارة بتحديد بعض الخطوات البسيطة لمعرفة النتائج، والتي تتمثل اولا في الدخول على موقع وزارة التربية الخاص بالنتائج.

ومن ثم يتم الدخول على ايقونة النتائج الاسمية الخاصة بالفرع العلمي، ويتم وضع رقم الاكتتاب الخاص بالطالب، والضغط على الزر الخاص بإظهار النتائج، ليقوم الموقع بعرض النتيجة على الفور.

خلال الساعات القليلة الماضية ظهرت بالفعل نتائج مفاضلة الموازي الخاصة بالفرع العلمي، وتمكن الكثير من الطلاب بمعرفة نتائجهم بكل سهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، وبالنسبة للطلاب الذين لم يحصلو على نتائجهم حتى الآن فيمكنهم الآن بسهولة الدخول على موقع الوزارة واتباع الخطوات المذكورة مسبقاً لمعرفة النتائج بسهولة.