عشيرة الحموري تطالب بإعدام قاتل الشقيقين رامي وتامر

دوت الخليج - : شدد ذوو الشقيقين المرحومين ضحايا جريمة أربد خلال اجتماع عقدته العشيرة الثلاثاء على ضرورة تطبيق حد القصاص على القاتل .

وكشف أحد النافذين في العشيرة في تصريحات صحفية بأن العطوة الأمنية تقارب على الأنتهاء وبأن من ضمن مطالب العشيرة أعدام القاتل بساحة القرية .

وكان الشقيقان رامي وتامر الحموري تعرضا لجريمة بشعة امس الاثنين في اربد حيث توفيا طعنا من قبل شخص من سكان القرية تم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية وهو الآن بعهدة القضاء الذي وجه إليه تهمة القتل العمد مكرر والإيذاء وغيرها من التهم المتعلقة بالسلاح والجريمة .

وكانت قد قررت عشيرة الحموري تأجيل صلاة الجنازة على الشابين المرحومين تامر ورامي الحموري الى صلاة عصر الاربعاء .

وسيتم الدفن في بلدة قميم بمحافظة اربد .