الاردن .. أم تقتل رضيعتها وتضعها في الثلاجة

دوت الخليج :- أقدمت أم على قتل رضيعة حديثة الولادة خنقا، وإخفاء جثتها في "فريزر" الثلاجة، وذلك بمساعدة شقيقاتها، في عمان
واتضح أن المتهمة والدة الرضيعة كانت قد تعرفت إلى شخص ونشأت بينهما علاقة آثمة أسفرت عن حملها حملا غير شرعي.
وحاولت المتهمة التخلص من الجنين، وبعد انجاب الطفلة تمكنت المتهمة وبمساعدة شقيقتيها من إنجاب طفلة سليمة، وبعدها خنقت المتهمات الطفلة حتى فارقت الحياة.
ووجهت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاربعاء للشقيقات الثلاث تهمة القتل العمد بالاشتراك.
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