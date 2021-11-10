الكرملين: بوتين سيشارك فى قمة أبيك بعد غد الجمعة

وذكر المكتب الإعلامى للكرملين، فى بيان صحفى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية : "أنه فى 12 نوفمبر، سيشارك الرئيس فلاديمير بوتين فى القمة المقبلة لمنتدى "أبيك"، والتى ستعقد عبر تقنية الفيديو تحت رئاسة نيوزيلندا".
وأوضح أنه من المقرر مناقشة كيفية تعافى الاقتصاد فى دول المنطقة بعد فترة وباء كورونا، كما سيتم التطرق إلى تحديد المجالات الرئيسية لنشاط الأبيك خلال الفترة القادمة وحتى عام 2040.
يُذكر أنه فى الـ16 من يوليو الماضى، عقد قادة "أبيك" قمة استثنائية مكرسة لمكافحة فيروس "كورونا" والتغلب على عواقب الوباء.
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