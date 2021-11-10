أبو الغيط يشارك فى المؤتمر الوزارى حول جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى المؤتمر الوزارى حول جائحة كوفيد 19، الذى تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن مشاركة الأمين العام تعكس اهتمامه بالموضوعات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا التى يتطرق لها المؤتمر كسياسات التعافى، وتسريع عمليات التطعيم والتمويل المستدام لدعم النظم الصحية فى أوقات الأوبئة والأزمات وغيرها. وأشار المصدر أن الأمين العام أكد فى كلمته على أهمية دعم الإمكانيات المادية والبشرية للقطاع الصحى، حيث أن إنشاء منصات حول استدامة التمويل وتعزيز التعاون الإقليمى يشكل ضرورة لمواجهة هذه الجائحة وتعزيز قدرات النظم الصحية لمجابهة هذه الأزمات، كما دعا إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية، وأهمية توزيع اللقاحات حول العالم بشكل منصف وعادل، أخذًا فى الاعتبار الدول الأقل نموًا، وتلك التى تمر بنزاعات تؤثر عليها سلبًا اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا. كما أضاف المصدر بأن السيد الأمين العام أشار فى كلمته إلى أهمية سد الفجوة فى عملية التطعيم بين الدول الصناعية والنامية وكذا أهمية إشراك القطاع الخاص فى توفير وتوصيل اللقاحات كما ثمن أيضا مقترح الانتقال من منح اللقاحات إلى دعم قدرات الدول النامية لإنتاجها محليا.

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