نتائج مفاضلة الموازي 2021-2022 الثانية عبر موقع القبول الجامعي وزارة التعليم العالي سوريا

نتائج مفاضلة الموازي 2021 ، يزداد البحث في سوريا عن نتائج مفاضلة الموازي الثانية 2021، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية اليوم الأربعاء الموافق للعاشر من شهر نوفمبر الجاري عن نتيجة مفاضلة البكالوريا العلمي للعام الدراسي الحالي عبر الموقع الرسمي للقبول الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي السورية، حيث اصدرj وزارة التعليم العالي في وقت سابق من هذا العام مفاضلة الموازي كما أعلنت عن موعد التقديم على المفاضلة بداية من 20 من تشرين الأول 2021 إلى غاية 01 تشرين الثاني. ويبحث حاليا الطلاب عبر محرك بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عن رابط وكيفية للاستعلام عن نتائج مفاضلة الموازي الثانية وهو ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية من هذا المقال.

نتائج مفاضلة الموازي 2021

كما كان متوقع سابقا وبعد انتظار طويل من قبل أكثر من 19 ألف طالب من طلاب البكالوريا في سوريا. للفرعين العلمي والادبي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 10-11-2021 عن رابط نتائج مفاضله الموازي. الذي يمكن من خلاله استخراج نتائج مفاضلة التعليم الموازي الثانية لكلا القسمين العلمي والادبي. بكل سهولة وبشكل الكتروني دون عناء التنقل إلى الجامعة. وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلاب. ومنعا لانتشار فيروس كورونا ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على كافة الخطوات التي يمكن من خلالها الحصول على نتائج الموازي 2021.

رابط نتائج مفاضلة الموازي

يمكن الاستعلام عن نتائج مفاضلة الموازي 2022 حسب رقم الاكتتاب والاسم. من خلال موقع القبول الجامعي وذلك باتباع جميع الخطوات التي أعلنت عنها في الأيام القليلة الماضية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا وجاءت خطوات استخراج نتيجة مفاضله التعليم الموازي الثانية كالتالي:

أولا: الولوج على رابط موقع القبول الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي سوريا

ثانيا: يختار الطالب نتائج مفاضلة الموازي الثانية

ثالثا: بعدها يجب اختيار الفرع علمي أو أدبي أو مهني حسب تخصص الطالب

رابعا: كتابة البيانات الخاصة بالطالب من اسم ورقم الاكتتاب.

خامسا: عرض نتيجة مفاضلة بكالوريا سوريا.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه بشكل مفصل عن نتيجة مفاضلة الموازي الثانية 2022-2021 في سوريا. كما بينا لمتابعينا الكرام من طلاب البكالوريا 2021. أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج مفاضلة الموازي الثانية 2021 كما نامل ان يقق كل طالب ما يصبوا اليه ويكون النجاح حليفه خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعرفها دولة سوريا.