تمويل الراجحي للقطاع الخاص 1443 الشروط بالتفصيل ؛ يقدم بنك الراجحي الكثير من التمويلات والمشاريع التي تهم المواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية؛ ومن هذه التمويلات التمويل الشخصي وهذا التمويل يتماشى مع الشريعة الإسلامية ولكن قام البنك بوضع عدد من الخطوات والشروط التي يجب أن تكون متوفرة في كل من يريد الحصول على هذا التمويل الشخصي وفيما ييل سوف نقدم لكم كافة هذه الشروط بالتفصيل من خلال هذا المقال

شروط تمويل الراجحي القطاع الخاص

هناك مجموعة كبيرة من الشروط التي وضعها بنك الراجحي حصول علي تمويل منه بأي نوع يرغب فيه الشخص الذي يريد هذا التمويل؛ وتأتي هذه الشروط كما يلي:

ألا يزيد عمر المتقدم بالطلب عن ستون 60 عاما.

يجب أن تكون المدة الزمنية التي قضاها في العمل لا تقل عن شهر ويكون ذلك موثق من جهة العمل المعتمدة لدى البنك.

يجب تحويل الراتب الشهري الخاص بالمتقدم بالطلب إلى البنك.

لا يقل الدخل الشهري الخاص بالمتقدم بالطلب عن ألفين (200) ريال سعودي ويقوم صاحب الطلب بتقديم ما يثبت ذلك.

لابد من موافقة البنك على العميل إذا ثبت صحة جميع المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتمويل الراجحي

يوجد عدد من المستندات والأوراق المطلوبة من جهة البنك و التي يجب أن يقوم بتوفيرها صاحب الطلب، ومن هذه المستندات المطلوبة ما سوف نقدمه لكم الآن:

إحضار خطاب تحويل الراتب الشهري الخاص بالمتقدم بالطلب وذلك من جهة العمل التابع له إلي البنك.

يجب إحضار نموذج طلب خاص بالتمويل الشخصي.

الموافقة على أن يكون القسط الشهري تسعمائة (900) ريال سعودي.

سوف يكون المبلغ المالي المحدد للتمويل (50,000) ريال سعودي.

تقديم صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمواطن.

تكلفة النسبة التمويلية (3,12%).

دفع رسوم إدارية (500) ريال سعودي.

تصل مدة التمويل إلى ستون (60) شهراً.

أن لا يتعدى سن المتقاعد المتقدم بالطلب السبعون (70) عاما.

لابد وأن يتم تحويل الراتب الشهري الخاص به إلى البنك.

لا يقل الراتب الشهري الخاص به عن ألف وتسعمائة (1,900) ريال سعودي.

شروط قرض الراجحي للمتقاعدينقرض الراجحي دون تحويل الراتب لموظفي البنك

وضع بنك الراجحي عددا من الشروط للتقديم على التمويل الشخصي لموظفي البنك يجب أن تكون متوفرة في كل من يريد الحصول عليه؛ ومن هذه الشروط والمعايير المهمة الخاصة بذلك ما يلي:

دفع رسوم إدارية تصل إلى خمسمائة (500) ريال سعودي.

تصل مدة التمويل إلي ستون (60) شهراً.

تكلفة النسبة التمويلية (8,15%).

يصل المبلغ المالي المحدد للقسط الشهري (1,000) ريال سعودي سيصل مبلغ التمويل إلى (50,000) ريال سعودي.

ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن خمسة وعشرون 25 عاماً.

لا يزيد عمر المتقدم بالطلب عن خمسة وخمسون 55 عاماً.

لابد وأن يكون صاحب الطلب حاصل على الجنسية السُّعُودية.

لا تقل المدة التي قضاها في العمل الحالي عن سنة واحدة وذلك مع إجمالي المدة السابقة للعمل السابق أن لا تقل عن خمس 5 سنوات.

تكون مدة التمويل لا تقل عن سنة واحدة ولا تتعدي الخمس سنوات.

لا يقل مبلغ التمويل عن (50,000) ريال سعودي ولا يتعدى (500,000) ريال سعودي ويجب ألا تتعدى ثلث الراتب.

يكون صاحب الطلب من موظفي البنوك.

ألا يقل الدخل الشهري الخاص به عن عشرون ألف (20000) ريال سعودي.

يتم تحويل الراتب الشهري الخاص بالمتقدم بالطلب وذلك بموجب أمر من البنك الذي تم تحويل الراتب عليه إلى الحساب الخاص بالمواطن في بنك الراجحي.

الشروط تمويل الراجحي لموظفي البنك