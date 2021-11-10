جدة - نرمين السيد - وسيقوم البنك المركزى الروسى سيقوم باختبار الروبل الرقمى العام المقبل، وبعد ذلك سيتخذ القرار النهائى بشأن مسألة العملة الرقمية الوطنية، مشيرة إلى أن مجلس الدوما "النواب الروسى" سيبدأ فى يناير المقبل العمل على إدخال تعديلات على القوانين الروسية لإطلاق الروبل الرقمى فى الاقتصاد الوطنى.
يذكر أن الروبل الرقمى هو رمز خاص سيتم تخزينه فى محفظة إلكترونية، ومن المخطط أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تطلق نموذج الروبل الرقمى مطلع العام المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.