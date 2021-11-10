روسيا تطلق نموذج الروبل الرقمى مطلع العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وسيقوم البنك المركزى الروسى سيقوم باختبار الروبل الرقمى العام المقبل، وبعد ذلك سيتخذ القرار النهائى بشأن مسألة العملة الرقمية الوطنية، مشيرة إلى أن مجلس الدوما "النواب الروسى" سيبدأ فى يناير المقبل العمل على إدخال تعديلات على القوانين الروسية لإطلاق الروبل الرقمى فى الاقتصاد الوطنى.

يذكر أن الروبل الرقمى هو رمز خاص سيتم تخزينه فى محفظة إلكترونية، ومن المخطط أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادى.