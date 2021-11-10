التشيك: الهجمات الإلكترونية استهدفت النظام الصحى بشكل مكثف فى أكتوبر الماضى

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى" فى نشرته الإنجليزية، أن الوكالة رصدت 14 هجوما إلكترونيا فى البلاد خلال أكتوبر استهدف معظمها النظام الصحى، وهو ثانى أكبر عدد للهجمات شهريا منذ مارس الماضى إذ سجلت السلطات حينها 30 هجوما. وتابع الراديو أن معظم الهجمات الإلكترونية لم تشكل خطرا كبيرا وتم إحباطها سريعا.

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