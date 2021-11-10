الناتو يبرم عقدا مع كييف لاستخدام الطائرات الأوكرانية

وقع حلف "الناتو" وشركة "أنطونوف" الأوكرانية عقدا مدته 5 سنوات لاستخدام طائرات الشركة في النقل الجوي الاستراتيجي لتلبية احتياجات الدول الأعضاء في الحلف.

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وجاء في بيان نشرته الشركة الأوكرانية على موقع "فيسبوك": "لأول مرة منذ سنوات عديدة من التعاون المثمر، تم توقيع عقد مدته 5 سنوات لاستخدام طائرات الأسطول الجوي التابع لمؤسسة أنطونوف الحكومية للنقل الجوي الاستراتيجي لصالح دول الناتو ودول الاتحاد الأوروبي بموجب استراتيجية (برنامج حلول النقل الجوي الدولي)".

وحسب البيان، فإن "توقيع العقد سبقته مفاوضات بناءة بين قيادة أنطونوف وممثلي دول الناتو والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في برنامج ساليس، وكذلك مع وكالة الدعم والإمداد التابعة للحلف".