هزة أرضية بقوة 6.6 درجة تضرب جنوب شرقي جزر ريوكيو اليابانية

وقعت هزة أرضية بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي جزر ريوكيو اليابانية.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الهزة وقعت على عمق كيلومترين، وكان مركزها على بعد نحو 312 كيلومترا إلى الجنوب من ناها في اليابان.

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