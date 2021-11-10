نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن الرقم الوطني ليبيا عبر موقع مشروع الرقم الوطني مجانا nid.gov.ly في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الرقم الوطني من خلال منظومة مشروع الرقم الوطني الليبي حيث يضم عدد من الخدمات الإلكتروني التي يتم تقديمها للمواطنين بشكل مجاني عبر الإنترنت للتسهيل عليهم بدلاً من الإنتظار في المنشآت الحكومية، من بين تلك الخدمات خدمة الإستعلام عن الرقم الوطني وطباعة نموذج جواز السفر وحجز مواعيد جواز السفر وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

منظومة مشروع الرقم الوطني تعتبر من أكثر المشاريع الليبية الإلكترونية نجاحًا على الإطلاق للتسهيل على المواطنين، وتكمن أهمية الرقم الوكني في تنظيم عملية سير المؤسسات الحكومية وتبسيط الإجراءات غلى الأفراد وتنميتها بما يتماشى من متطلبات المواطنين، ويتم التدوين عليها فصيلة الدم والعنوان ورقم رخصة القيادة وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة والجنسية وجهة العمل وغيرها.

موقع الاستعلام عن الرقم الوطني

يتمكن حامل البطاقة من الاستغناء عن حمل الكثير من الوثائق ويتمكن من التعامل مع مئات الجهات بكل سهولة ويسر مما يجعل المواطن هو المستفيد الأول جراء عملية الميكنة الإلكترونية للخدمات الحكومية سعيًا وراء تلقليل الجهد والمال ومنع عمليات التزوير والتضارب ومواجهة التقدم العالمي.

يعتبر الاستعلام عن الرقم الوطني بواسطة الاسم هو المرجع الأول والفريد لكافة الملواطنين الليبين ويستخدم من أجل سهولة الوصول إلى قاعدة البيانات الأساسية لكل فرد من أفراد الدولة، ويشمل ذلك الكثير من الخدمات مثل الأحوال المدنية والجوازات والملف الصحي والدوائي وصرف العلاج وتطبيقات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي وتطبيقات التشغيل والتعبئة العامة والأشغال والخدمات الإدارية والمصرفية الحكومية.

كيفية الاستعلام عن الرقم الوطني

يمكنك إستخراج الرقم الوطني الليبي من خلال البحث بالاسم الرباعي أو رقم القيد أو رقم الهاتف الخاص بك من خلال التوجه إلى الموقع الإلكتروني للمنظومة: https://www.nid.gov.ly/

بعد الولوج إلى موقع مشروع الرقم القومي توجه بزر الفأرة على قسم “خدمات إلكترونية” وانقر على زر الاستعلام عن الرقم.

سوف تظهر لك خانة تسجيل الدخول

املأ البيانات المطلوبة وإنقر على زر دخول

سوف تظهر لك بيانات بطاقة الرقم الوطني أو ما تُعرف بالهوية الوطنية.

قم بتسجيل تلك اليانات لسهولة الوصول إليها لاحقًا.

موقع مشروع الرقم الوطني الليبي الجديد 2021

يمكنك الإستعلام عن الرقم الوطني 2022 بسهولة من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة مجانا فقط عليك إرسال رسالة إلى ليبيانا أو المدار على الرقم 11111 وتضم الرسالة المرسلة إلى تلك الجهة رقم القيد وسنة الميلاد على الترتيب مفصول بينهم علامة الهاش تاج # مثل (1900#12345).