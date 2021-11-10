كيفية التسجيل في قياس الجامعيين والاستعلام عن النتائج في السعودية

كيفية التسجيل في قياس الجامعيين تعتبر اختبار القدرات من أهم الاختيارات التي يجب أن يقدم عليها الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية حيث صرحت الجهات المسؤولة عن الاختيارات بأن النتيجة ستعلن بصورة إلكترونية، لذلك تبحث الطلاب من اجل التعرف على طريقة التقديم وموعد فتح باب التسجيل، حيث أن التسجيل في قياس الجامعيين يعد شرطًا أساسيا للقبول بالجامعات هو المقياس الذي يحدد مهارات الطلاب وقدراتهم ومدى قبولهم في المعاهد والكليات التي يقدم إليها الطلاب، لذلك يبحث الطلاب والطالبات السعوديين الحاصلين على الشهادة الثانوية والمؤهلين لدخول الجامعات بصفة مستمرة عن كيفية التسجيل في قياس الجامعيين كما يمكن التعرف على قياس اختبار التحصيلي وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية التسجيل في قياس الجامعيين والاستعلام عن نتائج القياس في السعودية.

كيفية التسجيل في قياس الجامعيين

لقد صرح المركز القومي للقياس بوجود اختبار القدرات حيث أنها شرط أساسي للقبول في الجامعات لهذا العام وتعتبر من أهم الاختيارات التي يجب أن يقدم عليها الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية لذلك توجد خطوات للتسجيل وهى :

بداية التوجه إلى الموقع الرسمي للقياس. القيام بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق وذلك من إدخال البيانات التي تطلب منك. يتم انشاء حساب جديد من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بإنشاء حساب جديد. القيام بالضغط فوق التبويب الخاص بالاختبارات المتاحة للتسجيل. يتم اختيار اختبارات قياس للجامعيين المراد التسجيل فيه. القيام بقراءة كافة الشروط والأحكام ومن ثم الضغط على موافق. القيام بتحديد المنطقة السكنية الخاصة بالمتقدم والمراكز التي ترغب في أداء الاختبار من خلاله. يتم تحديد الموعد المناسب للمتقدم ثم تسديد المصروفات. القيام بالضغط على الأيقونة الخاصة بتأكيد الحجز. أخيرا باتباع الخطوات السابقة يكون قد انتهى المتقدم من عملية التسجيل في اختبارات القياس.

الاستعلام عن نتائج القياس في السعودية

لقد صرحت الجهات المسؤولة عن الاختيارات بأن النتيجة ستعلن بصورة إلكترونية بالنسبة للاختبارات الورقية سوف تعلن بعد مرور 30 يوما من مدة الانتهاء أما تعلن نتيجة الاختبارات المحوسبة بعد 14 يوم وذلك من خلال الخطوات الأتية وهى :