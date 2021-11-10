العراق وبريطانيا يبحثان سبل دعم الجيش العراقى وتعزيز منظومته العسكرية

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الأربعاء، مع المستشار الأقدم لوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الفريق الطيار مارتن سامسن، الأمن السيبرانى ودعم الجيش العراقى بالطائرات المسيرة الحديثة، وتعزيز منظومته العسكرية.





وذكرت وزارة الدفاع العراقية، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن الجانبين بحثا تعزيز أُطر التعاون والتنسيق فى مجال التدريب وكسب الخبرات والاستشارة ومكافحة الإرهاب فى المنطقة والعالم. كما بحثا عددًا من المحاور المهمة أهمها الأمن السيبرانى، ودعم الجيش العراقى بالطائرات المسيرة الحديثة، وتعزيز منظومته العسكرية. وأشاد رئيس أركان الجيش العراقى، خلال اللقاء، بدعم المملكة المتحدة للقوات الأمنية العراقية.

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