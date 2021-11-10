أوكلاند النيوزيلندية تفتح أبوابها لأول مرة منذ ثلاثة أشهر

جدة - نرمين السيد - فتحت اليوم الأربعاء، المتاجر والمراكز التجارية فى أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا التى تعد مركز تفشى فيروس كورونا فى البلاد، أبوابها لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، حيث تقرر افتتاح المدينة بشكل تدريجى.





وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن متاجر البيع بالتجزئة امتلأت فى غضون ساعات من إعادة فتحها بسبب الطلبات المؤجلة، بينما يقال إن بعض المتسوقين اصطفوا فى طوابير خارج مراكز التسوق طوال الليل للاستفادة من عروض بعض المتاجر. كما سُمح للمكتبات والمتاحف وحدائق الحيوان باستقبال الزوار مجددًا، حيث خففت الحكومة قيود فيروس كورونا وسط زيادة فى معدلات التطعيم وبسبب الضغط المتزايد من النقاد المطالبين بمزيد من الحرية. وفى أول زيارة لها إلى المدينة منذ إغلاقها فى 17 أغسطس الماضى، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن قطاع الضيافة سيعاد فتحه بمجرد أن تصل أوكلاند إلى هدف التطعيم.

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