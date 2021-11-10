بايدن يتعهد بالرد على التلاعب فى أسعار الطاقة: يضر بأموال الأمريكيين

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، بالرد على ما وصفه بـ"التلاعب فى أسعار" الطاقة، بعدما قفز معدل التضخم فى بلاده إلى أعلى مستوى منذ عام 1990، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود.





وقال "بايدن" فى بيان أصدره البيت الأبيض، بحسب "سبوتنيك" : "التضخم يضر بأموال الأمريكيين، وعكس هذا الاتجاه يمثل أولوية قصوى بالنسبة لى". وأردف: "لقد أصدرت تعليماتى إلى المجلس الاقتصادى الوطنى بالسعى وراء وسائل لمحاولة خفض هذه التكاليف بشكل أكبر، وطلبت من لجنة التجارة الفيدرالية الرد على أى تلاعب فى السوق فى هذا القطاع".

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