بريطانيا تسجل 214 وفاة و39329 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 214 وفاة و39329 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 142338، فيما عدد الإصابات 9406001.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 262 وفاة و33117 إصابة بالفيروس.
وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.
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