انفجار بمحطة للغاز المسال في مدينة كرج غرب العاصمة طهران

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني يوم الأربعاء بحدوث انفجار في محطة لتوزيع الغاز بمدينة كرج غربي العاصمة طهران.

وقالت الهيئة إن الانفجار وقع في منطقة جسر فرديس بمدينة كرج غرب طهران، ولم ترد أنباء بعد عن سبب الانفجار والأضرار التي خلفها.

وصرح رئيس جهاز الإطفاء في مدينة كرج وحيد تاجي، بأن "حريقا وقع في مستودع أسطوانات الغاز المسال، الذي رافقه انفجار بعض هذه الأسطوانات، تم احتواؤه بالكامل وإخماده".

وأضاف أن الحريق اندلع في ورشة شحن أسطوانات غاز مسال غير قانونية، والتي يبلغ ارتفاعها 50 مترا، مشيرا إلى أنه تم إرسال رجال إطفاء من فريق الإنقاذ مع 10 مركبات ثقيلة وشبه ثقيلة إلى الموقع للمشاركة في احتواء ألسنة اللهب.

ونفى تاجي وقوع إصابات جراء الحريق والانفجار الذي أعقبه، مبينا أن هذه النيران تسببت في حدوث انفجارات.

وعن أسباب الحريق، أشار وحيد تاجي إلى أن فريقا من الخبراء بدأوا التحقيق لمعرفة الأسباب الحادث.