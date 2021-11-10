رابط التقديم على قرض كنف للمطلقات والأرامل يصل إلى 30 ألف ريال وفترة سداد 60 شهراً

التقديم على قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية ، هناك الكثير يبحثون عن طريقة تقديم قرض كنف للمطلقات والأرامل ، والذي تم الإعلان عنه سابقاً عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكترونية، بالإضافة إلى توضيح كيفية التقديم على قرض كنف ، كما أن هناك الكثير يرغب في معرفة شروط التقديم على قرض كنف للمطلقات والأرامل، والآلية الصحيحة من أجل الحصول على قرض كنف، فمن خلال هذا المقال نُسلط الضوء على رصد كافة التفاصيل عن قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية.

قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية

تقديم قرض كنف ، أطلق بنك التنمية الاجتماعية إتاحة الحصول على قرض كنف، والذي يصل إلى ثلاثون ألف ريال سعودي بدون فوائد أو رسوم، قرض كنف الذي يستهدف المطلقات والأرامل، وذلك بهدف تقديم المساعدة لهم بمنحهن تمويل يجعل بإمكانهن القدرة على تحمل تكاليف وسد احتياجاتهن، وكانت الأستاذة نور عبدالكريم مدير عام الشراكة والتسويق ببنك التنمية الاجتماعية قد صرحت بذلك.

وفي ذات السياق فقد أكدت مدير عام الشراكة والتسويق ببنك التنمية الاجتماعية الأستاذة نور عبدالكريم أن إطلاق قرض كنف يأتي ضمن الرعاية والدعم التي يقدمها سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

تقديم قرض كنف للمطلقات والأرامل بنك التنمية الاجتماعية

كما يأتي قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية ، لضمان تقديم الدعم المالي للمرأة من أجل تجاوز الصعوبات التي قد تمر بها، كما يهدف إلى تطوير مستوى المرأة السعودية المعيشي، مما قد يُسهم على العموم في تحسين مستوى جودة الحياه لهذه الفئات المستهدفة، ويتضح لنا ولكم أن قرض كنف يستهدف المطلقات والأرامل، والذي يُمكنهم من الحصول على قرض كنف دون أن يكون هناك شرط وجود أبناء ، كما لا يتطلب تقديم صك إعالة.

يمكن للراغبين في التقديم على قرض كنف للمطلقات والأرامل ، يكون من خلال الدخول عبر رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني: www.sdb.gov.sa، وجدير بالذكر أنه قد استفاد من قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية من أن تأسس البنك عام 1391 هجرياً وحتى الآن ٢،٦ مليون مواطن ومواطنة، كما تخطى حجم التمويل 105 مليارات ريال سعودي في التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع.

التقديم على قرض كنف للمطلقات والأرامل

وأوضحت الأستاذة نور عبدالكريم مدير عام الشراكة والتسويق ببنك التنمية الاجتماعية، أن التقديم على قرض كنف متاح حالياً من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني على الإنترنت، حيث متاح حاليا تقديم قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية للسيدات بعد استيفاء شروط تقديم قرض كنف للطلقات والأرامل وشروط ولائحة التمويل الأسري، مُشيرة أن تمويل منتج كنف بدون فوائد ويصل إلى 30 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.