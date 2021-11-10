دوت الخليج :- رحب الرئيس اللبناني ميشال عون بأي مسعى لـ"جامعة الدول العربية" لإعادة العلاقات الأخوية مع السعودية إلى سابق عهدها، لا سيما وأن لبنان لا يكنّ للمملكة إلا الخير والتقدم والازدهار، لافتاً إلى أن معالجة ما حدث مؤخرا يجب أن يكون من خلال حوار صادق بين البلدين.
وأبلغ الرئيس عون، الأمين العام المساعد لـ"جامعة الدول العربية" السفير حسام زكي، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم الاثنين، في قصر بعبدا، أن لبنان "حريص على إقامة أفضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة، ولا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة إلا وعبر عن هذا الحرص".
ولفت إلى ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد أو جماعات، خصوصًا إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية، آخذين في الاعتبار مقتضيات النظام الديمقراطي الذي اختاره اللبنانيون والذي يضمن حرية الرأي والفكر ضمن ضوابط القانون.
كما أكد عون أنه "يجب معالجة ما حدث مؤخراً بين لبنان والمملكة العربية السعودية من خلال حوار صادق مبني على أسس الأخوة العربية والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولتين الشقيقتين نظرا لما يجمعهما من علاقات تاريخية كانت دائما وستبقى لمصلحة الشعبين".
وشدد على أن لبنان لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لضمان ديمومتها وعدم تأثرها بأي أحداث فردية وعابرة.
سبوتنيك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس اللبناني يرحب بأي مسعى للجامعة العربية لإعادة العلاقات مع السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.