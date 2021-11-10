أخبار اليمن : غارات وقصف مدفعي على صعدة ومأرب وحجة

دوت الخليج -

غارات وقصف مدفعي على صعدة ومأرب وحجة

واصل العدو السعودي اليوم قصفه الجوي والمدفعي على محافظات صعدة ومأرب وحجة. غارات وقصف مدفعي على صعدة ومأرب وحجةواصل العدو السعودي اليوم قصفه الجوي والمدفعي على محافظات صعدة ومأرب وحجة. وأوضح مصدر أمني أن منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة بمديرية باقم بصعدة، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بـ8 غارات مديرية الجوبة، و6 غارات مديرية صرواح وغارة مديرية حريب بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية حرض بحجة.

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