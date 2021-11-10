الصحة العالمية: ننتظر الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكورونا بفارغ الصبر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تنتظر "بفارغ الصبر" الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكورونا التي لا تعطى عبر على الحقن بالإبر.
وقالت كبيرة العلماء في المنظمة سمية سواميناثان في تصريحات نقلتها حسابات المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي إنها "تنتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكورونا والتي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوبا".
وأضافت أن "لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبر ويمكن أن تؤخذ ذاتيا"، مشيرة إلى أن "هذه اللقاحات المحتملة تغطي مجموعة كاملة من التقنيات".
وتابعت: "ما زالت قيد الدراسة لكنني على ثقة في أن بعضها سيكون آمنا وفعالا جدا والبعض الآخر لن يكون كذلك، وستختار المنظمة اللقاحات الأنسب وهي تفكر أيضا في استخدام بعضها لتطوير لقاحات ضد أمراض أخرى".
وأردفت قولها: "ميزة اللقاح الذي يعطى عن طريق الأنف، كما هي الحال في بعض البلدان للإنفلونزا، هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين".
وتجري مراجعة 129 لقاحا على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية، وبالتالي اختبرت على البشر، مقابل 194 لقاحا لم يصل بعد إلى هذه المرحلة المتقدمة.
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