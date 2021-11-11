طريقة التقديم في وظائف النيابة العامه 1443 للخريجين عبر جدارة

طريقة التقديم في وظائف النيابة العامه 1443 للخريجين؛ زاد البحث من قبل المواطنين عن وظائف النيابة العامة وذلك بعد الإعلان عن فتح باب التقديم لوظائف النيابة العامة في المملكة العربية السعودية وذلك لجميع الخريجين من الجنسين، وسوف يتم فتح التقديم في الفترة المقبلة لذلك سوف نوضح لكم في هذا التقرير خطوات وشروط التقديم في وظائف النيابة العامة السعودية.

طريقة التقديم في وظائف النيابة العامه للخريجين

تم تهيئة موقع جدارة من قبل النيابة العامة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك حتى يتمكن الخريجين من التقديم وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى بوابة جدارة للتوظيف. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور على حسابك الموجود بموقع جدارة. تدوين البيانات بدقة والتأكد من صحتها. الضغط على التقديم على الإعلانات الوظيفية وذلك في حالة إن كانت البيانات صحيحة. النقر على الوظيفة المناسبة من الوظائف الموجودة. ثم تدوين كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. النقر على تأكيد الطلب.

شروط التقديم في وظائف النِيابة العامة للخريجين

تم وضع بعض الشروط من قبل النيابة العامه لابد من الانتباه إليها من قبل المتقدمين ومن هذه الشروط:

يجب على المتقدمين لوظائف المرتبة السادسة والسابعة والثامنة القيام باختبار القدرة المعرفية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس.

لابد أن يكون الخريد قد حصل على المؤهلات العلمية مثل الدبلومات العليا بعد الجامعة والماجستير والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية والبكالوريوس وذلك وفقاَ لما يتضمنه دليل الوظائف المعتمد من وزارة الخدمة المدنية.

سوف يتم اختيار الأشخاص الذين تنطبق عليهم أغلبية الشروط وذلك وفقاً لتقييم منظومة جدارة.

يجب على المتقدم تقديم قرار معادلة الشهادة وذلك للأشخاص الحاصلين على الدرجات العلمية من الجامعات خارج المملكة.

وبهذا نكون وضحنا لكم في هذا المقال طريقة التقديم في وظائف النيابة العامة 1443 للخريجين عبر جدارة، كما قدمنا لكم شروط التقديم في وظائف النيابة العامه للخريجين حيث قمنا بشرح الخطوات التي تمكن الراغبين في الالتحاق بوظائف النيابة العامه من التقديم على الوظائف وذلك عن طريق الرابط الرسمي الخاص بموقع جدارة كما تحدثنا عن الشروط التي لابد من الانتباه إليها جيداً.