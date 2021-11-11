التحالف يعلن ضرب مواقع عسكرية للحوثيين بصنعاء وصعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الخميس، عن ضرب مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في كل من صعدة وصنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن "التحالف نفذ ضربات جوية دقيقة على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة".

وأوضح المالكي أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة، مؤكدا أن الضربات حققت أهدافها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية على حسابها في تويتر.

وذكر أن الضربات جاءت في إطار "تحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إن "اعتداءات الميليشيات الحوثية العابرة للحدود عبثية، ولا زلنا نمارس ضبط النفس".