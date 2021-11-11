الحكومة التونسية توجه الشكر للدول الصديقة لمساعدتها فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، أن بودن أجرت خلال الأيام الأخيرة بقصر الحكومة بالقصبة عددًا من اللقاءات مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة وسفير الاتحاد الأوروبى المعتمدين بتونس.

وقد تناولت المحادثات سبل وآفاق تدعيم التعاون فى مختلف المجالات وخاصة المجال الاقتصادى وتطويره اعتبارا للفرص الاستثمارية والإمكانيات التى تملكها تونس خاصة منها الخبرات البشرية فى مجال الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمى، مما يؤهلها لتكون قطبا جاذبا للمستثمرين ومشعا على القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبهم، أكد السفراء على مساندتهم لتونس خلال هذه المرحلة ودعمهم لكل المبادرات التى من شأنها تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للتونسيين، معربين عن أملهم فى تطوير العلاقات الثنائية مع بلدانهم و مع الاتحاد الأوروبى فى أفق المواعيد المشتركة المقبلة.

كما هنأ السفراء رئيسة الحكومة بمناسبة توليها هذا المنصب كأول امرأة تونسية وعربية متمنين لها النجاح فى مهامها.

وقد استقبلت رئيسة الحكومة سفير الكويت بتونس على أحمد الظفيرى وسفير المملكة المتحدة بتونس إدوارد أوكدن وسفير فرنسا بتونس أندريه باران وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم وسفير الاتحاد الأوروبى بتونس ماركوس كورنارو وسفير كوريا بتونس سان نهمكوك وسفير مصر بتونس إيهاب فهمى وسفير إيطاليا بتونس لورنزو فانارا وسفير تركيا بتونس كاجلار فهرى شاكيرالب وسفير الصين بتونس جانغ جيان قواه.