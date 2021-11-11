الأمم المتحدة تفرض عقوبات على 3 قادة حوثيين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس" استهدفت العقوبات الجديدة كلا من رئيس أركان ميلشيات الحوثى محمد عبد الكريم الغمارى والذى يقود الهجوم على مأرب، وأحد القادة يدعى يوسف المدنى، وصالح مسفر صالح الشاعر، الذى قالت إنه ينتهك القانون الدولى الإنسانى، بإسهامه فى حيازة أسلحة للميليشيات.

إضافة إلى ضلك، تضمنت العقوبات تجميد أصول القادة الثلاثة ومنعهم من السفر، وهى إجراءات قررتها بالإجماع لجنة العقوبات المُمثّل فيها أعضاء مجلس الأمن الـ 15.

وكانت المملكة المتحدة قد اقترحت فرض تلك العقوبات عقب سلسلة هجمات مستمرة للميليشيات المدعومة من إيران، على السعودية، قتل وجرح على أثرها مدنيون، فضلا عن هجوم الحوثيين المتواصل على مأرب الغنية بالنفط والتى تُعدّ آخر معاقل الحكومة الشرعية اليمنية.