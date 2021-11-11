كورونا فى بريطانيا.. 39329 إصابة و 214 وفاة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة البريطانية فى بيان، إن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد تسعة ملايين و406 آلاف وإصابة واحدة، فيما ةصلت حصية الوفيات إلى 142 ألفًا و338 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.