“حدثها والعب” طريقة تحديث ببجي موبايل الجديد 2022 بالخطوات وسلبيات التحديث الأخير

من موقعنا ثقفني نقدم لكم طريقة تحديث ببجي موبايل 2022، حيث قد صدرت اللعبة في مارس عام 2018 ومنذ ظهورها تم تنزيلها حوالي 176 مليون مرة ويتم تحديث ببجي لمستخدميها كل فترة صغيرة ويمكن لأي شخص أن يقوم بتحديثها أذا كان يمتلك ببجي القديمة ونستعرض أهم تفاصيل اللعبة وتحديثاتها خلال السطور القادمة.

يمكن تحديث اللعبة بكل سهولة ولكن يجب أن يمتلك محدثيها أمثلاك ببجي العادية.

ويقوم اللاعب بعد ذلك بدخول إلى متجر بلاي على الهاتف الخاص به.

يكتب في البحث على لعبة ببجي.

بعد ظهورها يضغط على تحديث بعد عدة دقائق قليلة سوف يتم تحديث اللعبة وفقا للإصدار الجديد.

يكون التحديث الجديد للعبة 1.6 تكون تحت اسم المقاومة (البقاء للأقوى)

بعد التحديث أصبحت اللعبة في وضع جديد يكون تحت اسم خطر فلورا.

تتعرض بعد التحديث إرانغل لغزو من نباتات فضائية وتظهر سفينة فضائية كبيرة جدا تحت اسم ماتريكس العناصر تكون طوق النجاة من هذه النباتات الفضائية ويتم الاستعداد لمواجهة هذا الغزو باستخدام الأسلحة من دايناهيكس.

بعد التحديث يتم استرجاع الخرائط والأوضاع الكلاسيكية.

على الرغم من وجود عدد كبير حول العالم من الأشخاص يتعدى الملايين يقومون بممارسة هذه اللعبة إلا أنها تعرضت للانتقاد ومن هذه الانتقادات هي:

وضعت هذه اللعبة محل الاتهام حيث تعرض كثير من مستخدمي اللعبة إلى الانتحار.

أحدثت الحكومة ضجة عارمة نتيجة لحوادث الانتحار التي حدثت.

وصل عدد المنتحرين بسبب هذه اللعبة حوالي 9 أشخاص حول العالم.

تطور اللعبة جعلها تحت نظام السمعة حيث يتم تقييم اللاعبين وفقا للعدوانية وحسن التصرف على الرغم من وجود الساحات الحربية والمعرك ولكن لابد من وجود التسامح والسمعة الطيبة وأصبح بسبب ذلك يصنف اللاعبين في مجموعات على حسب درجة السمعة التي حصلوا عليها وقام كثير من محبي اللعبة بانتقاد هذا التحديث الذي وجد بها.