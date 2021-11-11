شروط تقديم النيابة العامة نساء رجال 1443.. رابط جدارة التقديم على وظائف النيابة العامة

شروط تقديم النيابة العامة نساء رجال 1443 ، أعلنت النيابة العامة عن توافر 284 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية للرجال والنساء يتم التقديم عليها من خلال منظومة جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونُسلط الضوء خلال هذا المقال على شروط تقديم النيابة العامة نساء رجال 1443 ، كما سنوفر لكم الرابط الخاص بـ التقديم على وظائف النيابة العامة للنساء والرجال عبر جدارة ، وما تم توضيحه بخصوص الفئات المستهدفة والمتطلبات الأخرى.

شروط تقديم النيابة العامة نساء رجال 1443

شروط تقديم النيابة العامة نساء رجال ، أو شروط القبول في النسابة العامة للنساء والرجال 1443 ، هو ما يرغب في معرفته الآن الكثير من الراغبين في التقدم على 284 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية بالنيابة العامة عبر منظومة جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمشمولة بسلم رواتب الموظفين الجديد 1443.

وقبل أن نتعرف على شروط القبول في النيابة العامة للنساء والرجال 1443 ، فقد أوضحت خلال إعلانها عن توافر 284 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية الفئات المستهدفة والتي تمثلت في خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخرجي درجة البكالوريوس، وخريجي درجة الماجستير.

شروط القبول في النيابة العامة للنساء والرجال

كما جاء ضمن الفئات المستهدفة للتقديم على وظائف النيابة العامة 1443 للنساء والرجال خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، كما أشارت أن تلك الوظائف ستكون للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة والتي تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاصة بالخدمة المدنية، بينما أكدت أن الأولية في الترشح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

أما فيما يخص شروط تقديم النيابة العامة نساء رجال 1443 ، يُمكنكم الإطلاع عليها كاملة، بالإضافة إلى معرفة كافة التفاصيل الأخرى بخصوص آلية التقديم على وظائف النيابة العامة 1443 للنساء والرجال من خلال الدخول عبر رابط منظومة جدارة عبر الإنترنت التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبخلاف شروط تقديم النيابة العامة 1443 للنساء والرجال ، فإن موعد التقديم على وظائف النيابة العامة نساء رجال 1443 عبر جدارة سيبدأ يوم الأحد الموافق 1443/04/09هجرياً، الموافق يوم الأحد الموافق 2021/11/14 ميلادياً، بينما أكدت أن تقديم النيابة العامة ١٤٤٣ سينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/04/13هجرياً الموافق 2021/11/18 ميلادي.