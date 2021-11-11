مجلس الأمن يدرج قادة حوثيين باليمن على القائمة السوداء

أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ثلاثة من قادة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على القائمة السوداء، الأربعاء.
وجاء هذا التطور في إطار تهديد هؤلاء للسلم والأمن والاستقرار في اليمن، مما يعرضهم لتجميد الأصول في أنحاء العالم وحظر السفر وكذلك حظر الأسلحة.
ووافقت الدول الأعضاء بالمجلس، وعددها خمس عشرة دولة، بالإجماع على فرض عقوبات على محمد عبد الكريم الغماري، رئيس ما تسمى "هيئة الأركان العامة" الذي يقود هجوم ميليشيات الحوثي على مأرب.
وتضم القائمة يوسف المداني، وهو قائد قوات حوثية مكلفة بالهجوم إلى مأرب، وصالح مسفر صالح الشاعر، المتهم بمساعدة ميليشيات الحوثي في الحصول على أسلحة مهربة.
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