غانا.. أمواج مرتفعة تتسبب فى تشريد الآلاف وغرق المنازل

جدة - نرمين السيد - وقال مدير منظمة إدارة الكوارث فى غانا جورج اييسى، إن الأمواج دمرت بعض المنازل بشكل كامل إضافة إلى مدرسة واحدة على الأقل ومقبرة.

وحذر المسؤول الغانى من أن ارتفاع منسوب المياه على سواحل البلاد وغرب إفريقيا أصبح مقلقا للغاية خاصة أن هذه هى المرة الثالثة التى تشهد فيها غانا لتلك النوعية من الكوارث الطبيعية خلال العام الجارى، نتيجة التغيرات المناخية.

وأقدمت السلطات الغانية على تقديم المساعدات الإنسانية لمواطنيها النازحين، فيما يشار إلى أن ربع سكان غانا الذين يبلغ عددهم 31 مليون يعيشون على السواحل التى تمتد على طول 550 كيلومترا.