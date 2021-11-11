إصابة 11 طالبا عقب هجوم بـ عبوة ناسفة على جامعة بـ الكاميرون

جدة - نرمين السيد - أصيب 11 طالبا بجروح خطيرة على أثر انفجار عبوة ناسفة فى جامعة مدينة بويا، جنوب غرب الكاميرون عاصمة إحدى المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية، واللتان تخوض فيهما جماعات مسلحة تمردا انفصاليا.





وذكرت وكالة "روسيا اليوم" أن نائب عميد الجامعة هوراس نجومو مانجا، كشف فى تصريحات لـ إذاعة "سى ار تى فى" الحكومية الكاميرونية، أن العبوة الناسفة ألقيت من سطح مدرج الجامعة وسقطت على الأرض ثم انفجرت.

وأكد مانجا أن الانفجار أسفر عن إصابة 11 طالبا بجروح، هم طالب و10 طالبات، مشيرا إلى أن حالتهم مستقرة حاليا.

جدير بالذكر، أن الانفصاليين المسلحين يهاجمون بانتظام المدارس والجامعات التى يتهمونها بتعزيز التعليم باللغة الفرنسية، كما كثف المتمردون فى الآونة الأخيرة هجماتهم على الجيش بعبوات ناسفة.