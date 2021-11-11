برنامج ريف للدعم المادي للاسر المنتجه وربات البيوت والعاطلين

برنامج ريف للدعم المادي للاسر المنتجه والفئات المستحقة مثل ربات البيوت والمزارعين وكافة الأفراد من أصحاب المشروعات الزرعية باعتبار برنامج ريف مُقدم بشكل أساسي إلى أهالي ريف المملكة العربية السُّعُودية من اجل تنمية وتطوير كافة المشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعي لكي تكون المملكة جهة تصدير وليست جهة استيراد للعديد من المنتجات الزراعية والريفية وذلك في ضوء تحقيق أهداف رؤية 2030م للمملكة وفيما يلي عبر السطور التالية سوف يتم توضيح برنامَج ريف وطريقة التسجيل به.

برنامج ريف للدعم المادي للاسر المنتجه

يُعدّ برنامَج دعم الريف المادي reef هو الحل التنموي الذي تقدمه المملكة العربية السُّعُودية لمساعدة الأسر الريفية المنتجة والمزارعين المقيمين بها وهو الوسيلة التي تتبعها الحكومة السُّعُودية حتى يتم التحسين من القطاع الزراعي بالمملكة وتحسين مستوى أهل الريف المعيشي والمالي وجميع التابعين لهذا المجال ، حيث إن التمويل يشمل المشروعات التالية:

مشروعات إنتاج الفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية الأساسية.

مشروعات إنتاج العسل وغذاء الملكات.

مشروعات تعزيز معدل إنتاج التمر بجميع أنواعه.

تربية المواشي والأغنام والدواجن.

صيد الأسماك.

زراعة البن.

زراعة الورد.

التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي 1443

يمكن لأي مواطن سعودي التسجيل في برنامَج دعم الريف من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية الرئيسية الخاصة بـِ برنامَج دعم الريف والذي قامت بـِ تقديمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السُّعُودية وذلك حتى تتمكن من الوقوف بجانب أبناء المملكة من المزارعين ولكل من ينتمي للمجال الزراعي الريفي ومن أجل تنمية هذا القطاع وتطويره أيضًا، ولقد تم وضع عدد من الخطوات المهمة الخاصة بكل من يريد الحصول على هذا الدعم مثل تقديم دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة وغيرهم، وتتمثل هذه الخطوات المهمة في النِّقَاط التالية:

الولوج مباشرةً إلى البوابة الرئيسية الإلكترونية الخاصة بـ التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي.

اختيار أيقونة ( تسجيل الآن ) من خلال الصفحة الخاصة بذلك.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة ب عملية التسجيل.

تحديد نوع المستخدم إذا كان المواطن ذكر أو أنثى.

تسجيل رقم الجوال الخاص به + الاسم الرباعي

تسجيل تاريخ الميلاد بالتقويمين الهجري والميلادي في الخانة المخصصة لذلك.

توضيح الحالة الاجتماعية الخاصة به.

تقديم مستند لإثبات الدخل الشهري الخاص به ومن أي جهة يحصل عليه.

تدوين العنوان السكني الخاص بالمستخدم بالتفصيل.

إدخال رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة ورفع صورة منها مع باقي المستندات المطلوبة.

رفع كارت العائلة.

توضيح نوعية النشاط الخاص به وبالأسرة.

إحضار إثبات ملكية العقار (الصك الخاص بذلك) أو عقد إيجار.

يجب على العميل إحضار وثيقة العمل الحر وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل رقم الحساب البنكي.

بعد إتمام التسجيل والحصول على حساب على البوابة، يتم سجيل الدخول.

ثم اختيار أيقونة (التقديم على برنامَج دعم ريف)

إدخال أي بيانات أخرى مطلوبة لصاحب طلب دعم ريف.

وفي النهاية يتم النقر على أيقونة (تقديم الطلب)

وعلى المواطن صاحب الطلب بعد ذلك متابعة الطلب لمعرفة هل قد تمت الموافقة عليه أم لا.

شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

قامت وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمملكة العربية السُّعُودية بوضع عدد من الشروط والمعايير المهمة التي يجب أن يستوفيها كل من يريد التسجيل في برنامَج دعم الريف ، ومن هذه الشروط والمعايير ما يلي:

ألا يزيد الدخل الشهري الخاص بالمتقدم بالطلب عن ستة آلاف ريال سعودي.

على المتقدم بالطلب أن يكون لديه عمل أو مشروع بأحد المهن المدعومة من برنامَج دعم الريف.

لا بد وأن يكون صاحب الطلب مقيم إقامة دائمة في أحد المناطق الخاضعة لبرنامج دعم الريف بالمملكة العربية السُّعُودية.

أن يكون صاحب الطلب سعودي.

لا يقل السن عن واحد وعشرون 21 عاماً.

لا يحق للمواطن المستفيد الحصول على هذا التمويل في حالة حصوله على دعم آخر من خلال الحكومة السُّعُودية.

لا بد وأن يكون صاحب الطلب له حساب خاص به في أي بنك من بنوك المملكة ويكون مفعل.

ألا يزيد الحد الأقصى لدخل المواطن سنوياً عن أربعة وخمسون ألف (54000) ريال سعودي.

ألا يزيد الحد الأقصى لدخل المواطن سنوياً عن أربعة وخمسون ألف (54000) ريال سعودي. على المواطن القيام بـِ تقديم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية الرئيسية الخاصة بوزارة البيئة والزراعة والمياه.

فئات دعم ريف

من الفئات المستهدفة من خلال برنامَج ريف للاستفادة من هذا الدعم المالي ما يلي:

جميع المواطنين السعوديين المقيمين بها والذين لا يتعدى دخلهم ستة آلاف (6000) ريال سعودي.

الشباب الذين لا يقل عمرهم عن واحد وعشرون 21 عاماً فما فوق.

أصحب المشروعات وجميع العاملين في القطاع الزراعي من الأسر الريفية المنتجة ، مربيين المواشي ، المزارعين ، الصيادين.

رقم دعم ريف المجاني

إلى جميع المستفيدين من برنامَج دعم ريف او الراغبين في رفع شكاوى او الحصول على أي معلومات أو استفسارات حول البرنامَج ؛ قام مركز الاتصالات بتخصيص رقم خاص مجاني مُوحد لتوفير قناة تواصل بين المواطنين والمستفيدين مع المسؤولين عن برنامج ريف، وهذا الرقم هو [19930] حيث يعمل هذا الرقم يوميًا من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الـ 4 مساءً