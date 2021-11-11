شرطة أستراليا تنقذ رجلا ظل متعلقا بشجرة لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بى سى"، إن الرجل يبلغ من العمر 33 عاما، وكان يقود سيارته بالقرب من نهر تود فى منطقة أليس سبرينجز عندما جرفت الفيضانات سيارته بعد هطول أمطار على مدى 24 ساعة.
ومن جانبه، قال كريغ ليدلو، القائم بأعمال المفوض المساعد لشؤون الشرطة الإقليمية والنائية فى الإقليم الشمالى، لـ"ABC" إن الرجل تمكن من تحرير نفسه من السيارة وتمسك بشجرة فى انتظار المساعدة.
ولفتت الشرطة إلى أن فريق الإطفاء استغرق أكثر من ست ساعات لإنقاذ الرجل قبل منتصف النهار وفقا لما ذكرته الشبكة الأسترالية.
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