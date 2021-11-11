ارتفاع جديد فى ضحايا انفجار صهريج وقود بـ سيراليون

جدة - نرمين السيد - أعلنت مسؤولة التواصل فى الهيئة الوطنية لـ إدارة الكوارث، ارتفاع حصيلة القتلى فى انفجار صهريج الوقود فى المنطقة الصناعية فى فريتاون عاصمة سيراليون فى غرب إفريقيا، إلى 131 شخصا، فى حين لا يزال 63 شخصا فى المستشفيات.





وأفاد شهود عيان بأن الصهريج انفجر الجمعة الماضى فى محطة وقود بعدما اصطدم بشاحنة كبيرة أخرى، وامتدت النيران بعدها إلى الحى المجاور. فى حين أوضح متطوع يدعى جوسو جاكا يورما، أن غالبية الضحايا كانوا باعة متجولين وسائقى دراجات نارية حاصرتهم النيران فيما كانوا يحاولون جمع وقود تسرب من الصهريج.

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