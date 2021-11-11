انفجارات قوية تهز صنعاء

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أعلن التحالف العربى شن ضربات جوية "دقيقة" على أهداف عسكرية فى صنعاء وصعدة، أدت إلى وقوع انفجارات قوية، بحسب مصادر محلية.

فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف، العميد ركن تركى المالكى، أن التحالف نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء وصعدة.

وأضاف المالكى أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.