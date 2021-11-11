ألمانيا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا

سجلت ألمانيا عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ خمسين ألفا و196 حالة إضافية خلال 24 ساعة، في مؤشر إلى عنف موجة الوباء التي تضرب البلاد، حسب معهد روبرت كوخ للرصد الصحي.
وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية الخمسين ألفا منذ بداية الوباء في ألمانيا حيث تسجل أعداد قياسية من الإصابات. وبلغ عدد الوفيات 235 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
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