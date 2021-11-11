اليابان تدرس استئناف برنامج دعم السياحة المحلية فبراير المقبل

وقالت المصادر، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه فى حين أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة والخطيرة فى البلاد قد انخفض بشكل حاد مؤخرًا إلى جانب التقدم المحرز فى حملة التطعيم، تعتقد الحكومة أنها لا تزال بحاجة إلى تقييم ما إذا كانت الأدوية التى تؤخذ عن طريق الفم للوقاية من الأعراض الخطيرة ستكون متاحة بحلول نهاية عام 2021 الجارى.
وبحسب المصادر، تخطط الحكومة اليابانية لمطالبة الأشخاص الذين يستفيدون من برنامج "جو تو ترافل" بإظهار دليل على تلقيهم اللقاح أو نتيجة اختبار فيروس سلبية عند تسجيل الوصول إلى أماكن الإقامة وفى مناسبات أخرى.
وبدأت حملة تعزيز السياحة، التى تغطى 50 فى المئة من تكاليف السفر حتى 20 ألف ين (أى ما يعادل 175 دولارًا) للفرد فى الليلة، يوليو 2020 لدعم قطاع السياحة وسط الانكماش الناجم عن الوباء، ولكن تم تعليقها ديسمبر الماضى بسبب الانتشار السريع لمعدلات الإصابة.
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