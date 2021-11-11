الاتحاد الأوروبى يدعو لرد فعل دولى حيال استغلال بيلاروسيا للمهاجرين

جدة - نرمين السيد - دعا الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، اليوم الخميس إلى "رد فعل دولى قوى" حيال ما اسماه بـ"استغلال بيلاروسيا للمهاجرين من أجل تحقيق أهداف سياسية".





وقال بوريل فى بيان صحفى نشره عبر موقعه الرسمى، إن استغلال البشر بطريقة منظمة من قبل بيلاروسيا لأغراض سياسية بلغ بعدا جديدا ينذر بالخطر خلال الأيام الماضية، إذ إن قوات الأمن البيلاروسية المسلحة ترافق مجموعات المهاجرين نحو حدود الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بهدف فرض الدخول بطريقة غير قانونية".

يشار إلى وسائل إعلام بولندية أكدت أن مجموعة من المهاجرين كانت متوجهة من بيلاروسيا نحو بولندا، وأعلنت السلطات البولندية تشديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود، حيث تم نشر الجيش والشرطة لتعزيز حرس الحدود.

كما نشر حرس الحدود البولندى - على صفحته على تويتر- مقطع فيديو يظهر مجموعة كبيرة من المهاجرين يحاولون تدمير سياج من الأسلاك الشائكة باستخدام جذوع الأشجار وقطع الأخشاب، وتصدت الشرطة وحرس الحدود والجيش لمحاولاتهم على الجانب البولندى من الحدود، ولوحظ استخدام الغاز على الجانب البولندى من الحدود، وفى الوقت الحالى، تم إحباط جميع محاولات العبور إلى بولندا.