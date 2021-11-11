الرئيس الصينى: لا يجب أن تعود آسيا والمحيط الهادى إلى الحرب الباردة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الصينى شى جين بينج أن منطقة آسيا والمحيط الهادى يجب ألا تعود إلى التوتر الذى شهدته حقبة الحرب الباردة، قبيل اجتماع عبر الإنترنت من المتوقع أن يعقده مع الرئيس الأمريكى جو بايدن قريبا.





وقال، فى رسالة مسجلة فى مقطع فيديو لمنتدى للرؤساء التنفيذيين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى التى تستضيفها نيوزيلندا، إن محاولات رسم خطوط أيديولوجية أو تشكيل دوائر صغيرة على أسس جيوسياسية، مآلها الفشل. وشدد على أنه لا يجب أن تعود منطقة آسيا والمحيط الهادى إلى مواجهة وانقسام حقبة الحرب الباردة. وتمثل تصريحات الرئيس الصينى إشارة واضحة إلى جهود الولايات المتحدة مع حلفاء وشركاء فى المنطقة، بما يشمل المجموعة الرباعية مع الهند واليابان وأستراليا، الرامية للحد مما تعتبره واشنطن نفوذا اقتصاديا وعسكريا صينيا.

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