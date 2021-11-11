الفلبين: تطعيم أكثر من 30 مليون شخص بشكل كامل ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم القصر الرئاسى "هارى روكى" فى تصريحات نقلتها قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إن السلطات وزعت نحو 66.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن نحو 36.3 مليون شخص فى الفلبين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

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