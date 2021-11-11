جدة - نرمين السيد - تعهد وزير الخارجية اليابانى الجديد يوشيماسا هاياشى، اليوم الخميس، بحماية القيم العالمية وكذلك السلام والاستقرار فى اليابان وأجزاء أخرى من العالم فى مواجهة التعزيزات العسكرية للصين والمطالبات الإقليمية الحازمة.





وقال هاياشى فى أول مؤتمر صحفى له منذ توليه المنصب، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، إننا "نشهد تحديات أكثر خطورة للقيم العالمية، والتى تتضمن السلام المستدام واستقرار المجتمع الدولى والنظام الدولى". وعين هاياشى البالغ من العمر 60 عاما، والذى كان يشغل سابقا منصب وزير الدفاع والزراعة والتعليم والسياسة المالية، وزيرا للخارجية عندما أعيد انتخاب فوميو كيشيدا رئيسا للوزراء بعد فوز ائتلافه الحاكم فى الانتخابات العامة شهر أكتوبر الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية اليابان يتعهد بالدفاع عن السلام والاستقرار فى البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.