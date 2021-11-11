وظائف جديدة للنساء والرجال في النيابة العامة 1443 بالسعودية

وظائف جديدة للنساء والرجال في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية 1443 قد تم الإعلان عن بعض من الوظائف الجديدة المصرح بها من قبل النيابة العامة، وأيضاً فتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة لكل من للنساء، والرجال بعدد 284 وظيفة شاغرة بعدد من الأقسام المختلفة كما أن النيابة العامة وزعتها على النحو التالي 193 وظيفة للرجال و أيضاً 91 وظيفة للنساء في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سنتعرف على وظائف جديدة للنساء والرجال في النيابة العامة 1443بالسعودية.

وظائف شاغرة بالنيابة العامة بالسعودية

أعلنت النيابة العامة عن الوظائف لكل من الخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، والدرجات العلمية

يتم التقديم عبر جدارة للتوظيف، ولكن هناك بعض من الشروط للقبول بها

أيضاً يتم التعين على المرتبة الخامسة وحتى الثامنة على سلم رواتب الموظفين.

يتم الإعلان عن تلك الوظائف الشاغرة من النيابة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لقيامها بالإعلان عن حاجتها لموظفين من الجنسين الحاصلين على التخصصات المناسبة للعمل بتلك الوظائف

كما أن التقديم يتم عبر جدارة، كما يتم تحديد الوظيفة المرغوبة بها والمؤهلات الخاصة وبعض من الخبرات التي يمتلكها الشخص المتقدم.

الحاصلين على الدبلومات بعد الشهادة الثانوية.

الحاصلين على درجات البكالوريوس.

الدبلومات العليا بعد الدراسة الجامعية.

الأشخاص الحاصلين على درجة الماجستير.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف النيابة العامةما هي شروط التقديم على وظائف النيابة العامة

هناك بعض من الشروط التي تم تحديدها في الأشخاص المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها والتي من بينها.

في بداية الأمر لابد من التأكد من صحة البيانات المقدمة لشغل الوظيفة وأيضًا اجتياز المقابلة الشخصية.

النجاح في اختبار القدرة المعرفية.

القيام بالتصديق على شهادة المؤهل التي حصل عليها من قبل الوزارة.

يتم قبول التخصصات التربوية حيث انهم لهم أولوية بالتقديم.

الحرص على تسجيل بيانات دقيقة.

خطوات التقديم عبر جدارة للتوظيف

يتم قبول الطلبات المقدمة من كل من النساء والرجال لوظائف النيابة العامة وذلك عبر بوابة جدارة للتوظيف، والتي تتم من بداية يوم الأحد الموافق 9 ربيع ثان 1443، حتى يوم الخميس الموافق 13 ربيع ثاني ومن ضمن الخطوات التي يتم اتباعها.