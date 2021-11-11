حادث في نيل أسوان.. جنوح باخرة تحمل عشرات السياح

شهدت الساعات الأولى من صباح الخميس جنوح باخرة سياحية في نهر النيل بمحافظة أسوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إن الباخرة كانت تحمل على متنها أكثر من 70 سائحا من جنسيات مختلفة وتعرضت للشحوط بإحدى الجزر النيلية أمام مرسى كوم أمبو، بينما كانت في طريقها لمرسى أسوان.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية برفقة خبراء الموارد المائية والري والنقل النهري انتقلوا لمكان الحادث للتعامل مع الموقف.

وأشار إلى أنه تم تفريغ حمولة الباخرة ونقل السياح بريا لاستكمال جولتهم لحين تعويم الباخرة، مشددا على عدم إصابة أي راكب بأذى من جراء الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن نهر النيل في مصر وخاصة في محافظة أسوان كثيرا ما يشهد حوادث جنوح للبواخر في فصل الشتاء نظرا لما يعرف بالسدة الشتوية وقلة منسوب مياه النهر مما يؤدي لظهور الجزر النيلية وطفو الطمي النيلي.

وفي 2018 شهدت محافظة أسوان جنوح قرابة 10 بواخر أمام مرسى كوم أمبو ما اضطر السلطات لوقف النقل النهري لفترة وقتها لحين تمهيد مياه النيل لعبور البواخر السياحية.